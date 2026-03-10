Un ex giocatore e socio del Manchester City è stato squalificato a vita dalla Major League Soccer dopo aver scommesso sulla propria squadra. La decisione è stata comunicata dal comitato disciplinare della lega, che ha sottolineato la gravità dell’infrazione. Il giocatore, proveniente dall’accademia del Manchester City, ha violato le regole sul gioco d’azzardo stabilite dalla lega.

Sito inglese: Un ex prodotto dell’accademia del Manchester City ha ricevuto una squalifica a vita dalla Major League Soccer per aver infranto le regole del gioco d’azzardo. La maggior parte dei campionati di tutto il mondo hanno leggi severe per i giocatori che impediscono loro di scommettere sul calcio, in particolare sulle partite e sui risultati che possono influenzare, ma anche sul gioco più in generale. Due giocatori della massima serie degli Stati Uniti sono stati giudicati in violazione di tali regole. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti Scoperto che due giocatori hanno violato le lle scommesse nella MLS. Yaw Yeboah ha trascorso quattro anni nell’accademia del Manchester City (Credito immagine: Getty Images) Derrick Jones e Yaw Yeboah sono stati banditi a vita dalla MLS per aver violato le regole delle scommesse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex giocatore e socio del Manchester City è stato squalificato a vita dalla lega dopo aver scommesso sulla propria squadra

