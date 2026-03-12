Dopo la sconfitta del Real Madrid, l'allenatore del Manchester City ha preso parola per difendere la prestazione della sua squadra, senza entrare in polemiche o discussioni sui social. Ha spiegato che i giocatori hanno dato tutto in campo, sottolineando l'impegno mostrato durante la partita. La discussione si è concentrata esclusivamente sui fatti e sui dettagli della gara, senza commenti su altre questioni.

2026-03-12 01:15:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Pep Guardiola ritiene che la prestazione del Manchester City contro il Real Madrid non sia stata rispecchiata dalla sconfitta per 3-0 al Santiago Bernabeu nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il City è arrivato favorito contro il Real Madrid a cui mancavano gli infortunati Kylian Mbappe e Jude Bellingham. I Los Blancos si sono avvicinati alla partita di mercoledì con una forma traballante in casa. Il Real Madrid aveva perso due delle tre precedenti partite casalinghe, quelle sconfitte arrivate contro Osasuna e Getafe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guardiola difende la prestazione del Manchester City dopo la sconfitta del Real Madrid

