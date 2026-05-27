La solidarietà di Mara Venier a Belén Rodriguez dopo il ricovero | Ci sono passata anch’io

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mara Venier ha espresso solidarietà a Belén Rodriguez dopo il ricovero di alcuni giorni fa, che ha portato l’attrice in un “luogo protetto”. Venier ha commentato di aver passato una situazione simile in passato, offrendo supporto alla showgirl. La Rodriguez è stata sottoposta a un breve ricovero, senza dettagli specifici sulle ragioni. La conduttrice televisiva ha condiviso parole di vicinanza pubblicamente, senza ulteriori precisazioni.

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Mara Venier esprime la sua solidarietà a Belén Rodriguez dopo il momento difficile di qualche giorno fa che l’ha costretta a un breve ricovero e al trasferimento in un “luogo protetto”. Proprio con la conduttrice di Domenica In, la showgirl si era aperta sul tema della depressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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