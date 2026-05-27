La solidarietà di Mara Venier a Belén Rodriguez dopo il ricovero | Ci sono passata anch’io

Notizia in breve

Mara Venier ha espresso solidarietà a Belén Rodriguez dopo il ricovero di alcuni giorni fa, che ha portato l’attrice in un “luogo protetto”. Venier ha commentato di aver passato una situazione simile in passato, offrendo supporto alla showgirl. La Rodriguez è stata sottoposta a un breve ricovero, senza dettagli specifici sulle ragioni. La conduttrice televisiva ha condiviso parole di vicinanza pubblicamente, senza ulteriori precisazioni.