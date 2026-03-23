“L’unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti. L’unica cosa che rivendico è questa. Perché, a questo punto, non so cosa può dire quando c’è un ospite”, aveva dichiarato Mara Venier a Fanpage.it. Aveva smentito una lite dietro le quinte con Teo Mammucari ma aveva anche annunciato un cambio di passo dopo l’ormai noto “caso Peppe Iodice”, con il comico napoletano “vittima” delle battute del co-conduttore ritenute inopportune. Non solo, sul finale di puntata sempre Mammucari aveva vestito i panni del disturbatore, mentre Mara Venier stava salutando un cameraman in uscita dall’azienda per la pensione: “Tu sei un pirla, perché non capisci i commenti”, le parole della conduttrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma io a ottobre non ci sono”: Mara Venier conferma l’addio a “Domenica In”. Mammuccari dopo le polemiche spunta nei titoli di coda: “Arrivi ora? Sei arrivato tardi”

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