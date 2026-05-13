L’Inter ha vinto la Coppa Italia, mentre l’Atalanta si avvicina alla qualificazione in Conference League. In campionato, l’Inter si trova vicina a consolidare il settimo posto, con la matematica che manca ancora solo di poco. La sconfitta della Lazio in Coppa Italia ha contribuito a rendere più certa la qualificazione dell’Atalanta alla prossima fase europea, in attesa delle ultime partite ufficiali.

IL RISULTATO. Manca solo la matematica, ma il settimo posto in campionato e la concomitante la sconfitta della Lazio in Coppa Italia, vale la qualificazione ai preliminari di Conference. Per una volta tutti gli atalantini facevano il tifo per l’Inter. La vittoria della squadra milanese in Coppa Italia sulla Lazio, infatti, era il prerequisito essenziale per un ritorno in Europa nella prossima stagione. Ora che la squadra di Chivu ha alzato la Coppa al cielo, allo stadio Olimpico di Roma, battendo 2-0 la Lazio, si può festeggiare. La matematica, in realtà, non dice che la qualificazione ai preliminari di Conference League ad agosto sia certa, ma basterà che l’Atalanta confermi il settimo posto in campionato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’Inter trionfa in Coppa Italia ma festeggia anche l’Atalanta, ormai quasi certa della Conference

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Inter, altra rimonta al Como: è finale di Coppa Italia

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