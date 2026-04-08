Stadio Euganeo pronta la nuova curva Sud per la sfida contro l' Empoli

Oggi, 8 aprile, una commissione provinciale ha visitato lo stadio Euganeo per controllare la sicurezza della nuova curva Sud. La verifica riguarda l’agibilità della struttura, che sarà aperta domenica 12 aprile alle 15 in occasione della partita contro l’Empoli. La commissione ha eseguito un sopralluogo per accertarsi che i lavori siano stati completati e che la zona sia idonea a ospitare i tifosi, prima dell’apertura ufficiale prevista per il prossimo fine settimana.

Oggi, 8 aprile, la Commissione provinciale di vigilanza ha effettuato un sopralluogo allo stadio Euganeo per verificare l’agibilità della nuova curva Sud, in vista della sua apertura domenica 12 aprile alle 15, quando i biancoscudati scenderanno in campo contro l’Empoli.Il ritrovo sul prato è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Curva Sud: il 12 aprile contro l'Empoli l'apertura Leggi anche: Roma-Milan, Curva Sud pronta: ecco le regole per la coreografia Temi più discussi: Tariffe promozionali per l’inaugurazione della nuova Curva Sud con l’Empoli: l’iniziativa del Padova; Padova, inaugurazione Nuova Curva Sud all'Euganeo: tariffe promozionali in tutti i settori; Achille Lauro annuncia il tour negli stadi 2027, Per sempre noi: le date e le città. Stadio Euganeo, pronta la nuova Curva Sud per la sfida contro l'EmpoliDopo un sopralluogo, la Commissione provinciale di vigilanza ha dato l’ok all’agibilità del settore da 3.006 posti: la capienza della struttura sale così a 11.671 spettatori. Le prevendite per il matc ... padovaoggi.it Padova, Curva Sud pronta alla riapertura: conferma del sindaco GiordaniA Padova Calcio si avvicina un momento atteso da mesi: la riapertura della Curva Sud dello stadio Euganeo. La data cerchiata in rosso è quella del 12 aprile, quando in occasione della sfida contro l’E ... ilovepalermocalcio.com Padova, inaugurazione Nuova Curva Sud Stadio Euganeo: tariffe promozionali in tutti i settori locali - https://www.zonacalciofaidate.it/p=625650 - facebook.com facebook