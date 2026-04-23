Neurologia al top nazionale | la scuola di specializzazione di Ferrara è prima in Italia

La scuola di specializzazione in Neurologia di Ferrara si è classificata al primo posto tra le scuole omologhe in Italia, secondo i dati della Als2. La direzione della scuola è affidata a Maura Pugliatti. La classifica si basa su indicatori di performance e valutazioni ufficiali relative all’ultimo anno accademico. La posizione di vertice rappresenta un risultato di rilievo nel panorama della formazione neurologica nazionale.

Secondo i dati della Als2, la scuola di specializzazione in Neurologia di Ferrara, diretta da Maura Pugliatti, si è posizionata al primo posto in Italia tra le scuole omologhe. Il risultato considera indicatori relativi alla qualità della didattica, alla rete formativa, all’attività scientifica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Chirurgia vascolare, Unife prima in Italia: la scuola di specializzazione al vertice della classifica nazionaleIl corso, in rete con il reparto ospedaliero, conquista il primo posto per qualità della formazione, ricerca e attività clinica Secondo questi dati... La scuola di specializzazione in Neurochirurgia di Ferrara è la migliore in ItaliaA conferma del percorso formativo due specializzandi della Scuola, Michele Picciocchi e Lorenzo Baronio, hanno recentemente ottenuto due premi su tre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Neurologia al top nazionale: la scuola di specializzazione di Ferrara è prima in Italia. Neurologia all’avanguardia. Unife al vertice nazionale: Fra le didattiche miglioriSecondo l’agenzia di valutazione, la specializzazione è ai primi posti in Italia Il risultato di una costante pianificazione e collaborazione sviluppate negli anni . msn.com Neurologia, Sin avvia un percorso nazionale con le associazioni pazienti. Obiettivo incidere su Lea e serviziAl via un percorso per arrivare agli Stati Generali del settore a ottobre. Dalla survey criticità su diagnosi, accesso alle cure e disuguaglianze territoriali ... doctor33.it