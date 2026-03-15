La scuola di specializzazione in Neurochirurgia di Ferrara è la migliore in Italia

La scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell’Università di Ferrara si è classificata al primo posto in Italia nella graduatoria Als-Index, elaborata dall’Associazione Liberi Specializzandi. La classifica si basa sui giudizi forniti dagli specializzandi attraverso questionari anonimi, valutazioni che hanno portato la scuola ferrarese in vetta alla graduatoria nazionale.

A conferma del percorso formativo due specializzandi della Scuola, Michele Picciocchi e Lorenzo Baronio, hanno recentemente ottenuto due premi su tre nel contest nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia dedicato alle microsuture, distinguendosi a livello nazionale. Un ulteriore punto di forza della scuola è l’integrazione costante tra ricerca scientifica e attività clinica, con il coinvolgimento dei futuri neurochirurghi in numerosi progetti di base, traslazionali e clinici, in un percorso che unisce metodo scientifico e competenze operative. Gli specializzandi che completano il percorso a Ferrara escono come chirurghi formati, con... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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