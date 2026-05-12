Il cordoglio del mondo accademico per la scomparsa della professoressa Tempesta

Il mondo accademico del Salento si è riunito per esprimere cordoglio per la morte della professoressa Immacolata Tempesta. La docente ordinaria di Sociolinguistica dell’italiano e di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici era in attività dal 2001. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di dolore e di vicinanza tra colleghi e studenti.

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