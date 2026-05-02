Il cordoglio delle istituzioni e del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi

Le istituzioni e il mondo dello sport hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Alessandro Zanardi, avvenuta nella serata di ieri, 1° maggio. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni di tristezza e vicinanza da parte di chi lo conosceva e lo ammirava. Zanardi, noto per la sua carriera e per il suo impegno, è deceduto dopo un ricovero in ospedale.

“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1° maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”. Con questo breve comunicato, questa mattina, la famiglia di Alex Zanardi ha annunciato la morte dell’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, scomparso a soli cinquantanove anni. Il mondo dello sport saluta Alex Zanardi. Immediate, naturalmente, le reazioni dei fan dell’atleta, esempio di tenacia e coraggio, dopo i due gravi incidenti di cui era stato protagonista nel 2001, in Germania, e nel 2020, sulle colline toscane.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il cordoglio delle istituzioni e del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi Notizie correlate Leggi anche: Il mondo dello sport piange Alex Zanardi: il messaggio di cordoglio del Napoli e di De Laurentiis Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi a 59 anni: la storia di un campione simbolo di resilienza e rinascita“La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il cordoglio di Alessandro Romoli per la scomparsa di Giovanni Olivo Serafini; Regione: Cultura. Quante storie nella Storia; Alla Tebaldi lo spettacolo dei Clown alla frutta in…risate frullate. Addio ad Alex Zanardi, il cordoglio delle istituzioni: Punto di riferimento per tutto lo sportIl mondo dello sport e le istituzioni italiane si stringono nel ricordo di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione paralimpico e simbolo di coraggio, resilienza e umanità. Dopo la notizia della ... radiosienatv.it L’Italia piange Alex Zanardi, il cordoglio tra istituzioni e sport: morto a 59 anniMorto Alex Zanardi, dal mondo politico alle federazioni sportive messaggi di cordoglio e ricordi unanimi per un simbolo di forza e speranza che ha segnato un’intera generazione. notizie.it Un grande campione, un super papà… un uomo straordinario. Addio ad Alex Zanardi #Verissimo - facebook.com facebook Ciro Ferrara ricorda Alex Zanardi a #Vamos #DAZN x.com