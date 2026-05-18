L’Inter sta lavorando per rendere incedibile il centrocampista croato Petar Sucic, considerato un elemento chiave per il progetto futuro della squadra. La volontà del club è di blindare il giocatore, anche se la partecipazione al Mondiale potrebbe rappresentare un’incognita. La trattativa si inserisce in un quadro di possibili mosse di mercato, con le strategie che potrebbero evolversi in base alle circostanze. In ogni caso, l’obiettivo principale rimane l’investimento sulla crescita del centrocampista.

di Lorenzo Vezzaro Il club nerazzurro considera il centrocampista croato Sucic un pilastro del futuro, ma le vie del mercato sono infinite. Le ottime prestazioni sciorinate sul rettangolo di gioco hanno acceso i riflettori su di lui, ma la linea societaria di viale della Liberazione è tracciata. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’ Inter non ha alcuna volontà di privarsi di Petar Sucic durante l’imminente sessione di calciomercato estiva. I l giovane talento croato è considerato un elemento prezioso e intoccabile, totalmente integrato nel progetto tecnico nerazzurro per le prossime stagioni. Il fattore Mondiale come vetrina internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter si prepara a blindare Petar Sucic: il croato è incedibile, ma occhio all’incognita Mondiale

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