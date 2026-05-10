L’Inter continua a sorprendere con i suoi gol da fuori area, come dimostra il recente tentativo di Petar Sucic contro la Lazio. Il suo gol ha fatto salire il totale delle reti segnate da fuori area, consolidando la posizione della squadra in questa classifica. La partita ha visto l’Inter prevalere con un risultato che ha sottolineato le proprie capacità offensive da distanza, mantenendo il primato in questa particolare statistica.

di Lorenzo Vezzaro Il raddoppio del croato contro la Lazio conferma il primato nerazzurro nelle reti realizzate fuori area. La sfida dell’Olimpico ha trovato il suo momento di massima bellezza balistica al minuto 39 del primo tempo, quando Petar Sucic ha deciso di lasciare nuovamente il segno in questo campionato. Il suo straordinario sinistro non ha solo permesso alla squadra di Cristian Chivu di chiudere la prima frazione di gioco con un doppio vantaggio rassicurante, ma ha confermato una tendenza statistica che vede i campioni d’Italia dominare una specifica categoria realizzativa. Il bis di autore d’autore per Sucic. Per il centrocampista croato si tratta del secondo centro nel massimo campionato italiano, entrambi caratterizzati da una coordinazione e una precisione fuori dal comune.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter colpisce ancora da lontano: la perla di Petar Sucic riscrive le statistiche

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