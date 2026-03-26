Allergie primaverili crescono le visite allergologiche | sempre più italiani chiedono aiuto agli specialisti

Con l’arrivo della primavera, aumentano le richieste di visite allergologiche da parte di cittadini che manifestano sintomi legati alle allergie stagionali. Il fenomeno coinvolge un numero crescente di persone, rendendo le allergie primaverili un problema sempre più diffuso. La richiesta di assistenza specialistica si fa sentire in varie strutture sanitarie, segnalando un incremento di casi di allergie stagionali.

Con l’arrivo della primavera tornano anche i disagi legati alle allergie stagionali, ma oggi il fenomeno appare sempre più esteso e rilevante. A confermarlo è la crescita delle visite allergologiche registrata negli ultimi anni, segnale di una maggiore attenzione al problema ma anche di un impatto sempre più forte dei sintomi sulla vita quotidiana. Le allergie primaverili non vengono più vissute soltanto come un fastidio passeggero. Per molte persone rappresentano ormai una condizione in grado di compromettere benessere, sonno, concentrazione e qualità della vita. Naso chiuso, starnuti, occhi irritati, tosse e difficoltà respiratorie si ripresentano con frequenza sempre maggiore, spingendo un numero crescente di pazienti a rivolgersi a uno specialista. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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