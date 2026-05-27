La schiena dritta Caterina Chinnici e l’ex questore Germanà incontrano gli studenti
Due uomini che stavano svolgendo il proprio lavoro sono stati vittime di attentati. Entrambi sono stati colpiti da azioni della stessa organizzazione mafiosa. Un incontro tra Caterina Chinnici e un ex questore ha coinvolto gli studenti, con l’obiettivo di parlare di questi episodi e della lotta alla criminalità. La discussione si è concentrata sui rischi e sulle responsabilità di chi lavora in servizio pubblico.
Uomini che stavano facendo il proprio dovere, con la ‘schiena dritta’. Due attentati, due persone diverse ma operati dalla stessa "mafia". Se proprio si dovesse dare una lettura della giornata dal titolo evocativo "Stop alla mafia" organizzato da Lux events, con queste parole sarebbe possibile delineare la chiosa delle testimonianze allo Zecchini di fronte a tanti studenti dell’onorevole di FI Caterina Chinnici, figlia del magistrato Rocco Chinnici ucciso da Cosa Nostra nel 1983, e dell’ultimo poliziotto che interrogò Messina Denaro, l’ex questore catanese d’origine, Calogero Germanà, scampato all’attentato che fu ordinato da Totò Rina nel 1992. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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