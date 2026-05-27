La schiena dritta Caterina Chinnici e l’ex questore Germanà incontrano gli studenti

Notizia in breve

Due uomini che stavano svolgendo il proprio lavoro sono stati vittime di attentati. Entrambi sono stati colpiti da azioni della stessa organizzazione mafiosa. Un incontro tra Caterina Chinnici e un ex questore ha coinvolto gli studenti, con l’obiettivo di parlare di questi episodi e della lotta alla criminalità. La discussione si è concentrata sui rischi e sulle responsabilità di chi lavora in servizio pubblico.