Conte a Meloni | Le manca la schiena dritta è subordinata a Trump – Il video

Un video diffuso mostra un commento di un politico rivolto alla leader di un partito, criticandola per la sua supposta subordinazione all'ex presidente degli Stati Uniti. Nel filmato, si afferma che le manca il coraggio e la schiena dritta, accusandola di essere influenzata dall’ex presidente americano. La dichiarazione è stata resa pubblica durante una conferenza stampa tenuta in città.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Le manca il coraggio e la schiena dritta perché sopraffatta dall'essere subordinata a Trump". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in Aula della Camera rivolgendosi alla premier Meloni in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni della presidente del Consiglio. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

