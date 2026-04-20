Massimo D'Alema ha commentato la strategia di Pedro Sanchez nel confronto con Donald Trump, affermando che il modo migliore per affrontarlo sia quello di seguire l'esempio del premier spagnolo. Nonostante Sanchez abbia ottenuto pochi risultati concreti e abbia puntato su dichiarazioni d’effetto e interviste rumorose, l'ex ministro sostiene che questa possa essere una strada da seguire. La sua osservazione si inserisce nel dibattito sulle modalità di gestione delle relazioni internazionali.

Il modo per affrontare Donald Trump? Massimo D'Alema non ha dubbi: copiare Pedro Sanchez. Anche se il premier spagnolo non ha ottenuto niente, offrendo soltanto dichiarazioni ad effetto e interviste tonitruanti. Eppure per l'ex presidente del Consiglio italiano è proprio il leader di Madrid l'esempio da seguire: “In Europa c’è qualcuno che ha saputo come comportarsi: mi riferisco al primo ministro spagnolo Sanchez, uno che ha la schiena dritta, che non si è fatto intimidire e che sa quali sono valori e interessi dell’Europa - le sue parole a 'Un giorno da pecora', su Rai Radio 1 - Io non ho bisogno di insegnare niente a nessuno, c’è un esempio di come ci si comporta in questi casi”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche D’Alema fa lo spot a Sanchez: “Ha la schiena dritta”

Notizie correlate

Referendum giustizia, lo sfogo di Gratteri: "C'è chi ha la schiena dritta...""Quindi io ora sarei di sinistra perché ritengo giusto votare no? Ma che logica è questa? Ma possibile che ancora non vi siete messi in testa che è...

Sánchez sfida Washington, Meloni annuisce e svende l’interesse nazionale: cronache di 2 Ue, 1 con la schiena dritta, l’altra in ginocchioCerte frasi, quando arrivano dalla politica europea, suonano quasi come un colpo di pistola in una stanza piena di burocrati addormentati.