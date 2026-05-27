la scelta di mou

Pubblichiamo un estrato da "Triplete! Mourinho, Moratti e un anno indimenticabile", il nuovo libro di Giuseppe Sansonna edito da 66thand2nd. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui. «Questo bisogna prenderlo subito»: lo aveva mormorato a sé stesso già nel 2004, Moratti. Guardando Mou, allenatore del Porto, destreggiarsi in conferenza stampa dopo lo zero a zero casalingo contro il Deportivo de La Coruña, nella semifinale d’andata di Champions League. Al giornalista che lo incalza, chiedendogli quanto fosse preoccupato per il ritorno, Mou risponde serafico, fissando un suo smisurato orizzonte interiore: «No, non per il ritorno. Io sono già preoccupato per la finale». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Liga - Rivoluzione Real, Florentino pensa a Mou

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