Un ex calciatore della squadra nerazzurra ha espresso grande nostalgia per la vittoria del 2010, sottolineando come la fiducia dell’allenatore dell’epoca fosse fondamentale. Ha anche commentato la stagione di un altro giocatore, evidenziando il suo sentimento di orgoglio e consigliando alla società di mantenere il calciatore in rosa. Le sue parole riflettono un legame intenso con quei momenti e con alcuni compagni di squadra.

Nella bacheca dei trionfi di Marco Materazzi, Mondiale del 2006 a parte, ci sono 15 trofei e tutti di due colori: il nero e l’azzurro. Con l’Inter il difensore, oggi 52enne, ha vinto tutto e in questo tutto ci sono anche quattro Coppe Italia. Stasera sarà all’Olimpico e sa che potrà assistere a una finale dall’esito tutt’altro che scontato. Dobbiamo dimenticarci la partita di sabato scorso o quella gara ha dato indicazioni utili per stasera? "Ne ha date diverse. Ho visto un’Inter che non ha staccato la spina. Ha individuato il traguardo, l’ha raggiunto e non ha tirato su il piede dall’acceleratore. È una squadra decisa a conquistare tutto quello che può.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Materazzi: "Inter, prenditi la Coppa. Ho nel cuore quella del 2010: la fiducia di Mou valeva più di tutto"

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Marco Materazzi: Perisai Berdarah Yang Dimiliki Inter Milan

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