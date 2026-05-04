Il Napoli ha deciso di considerare la nomina dell’allenatore come una scelta di identità e immagine del club, più che semplicemente un aspetto tecnico. La squadra non viene più vista solo come un’organizzazione sportiva, ma come un’azienda che costruisce il proprio brand attraverso le decisioni prese in ambito manageriale e sportivo. Questa prospettiva riflette un cambio di approccio rispetto al passato, in cui l’aspetto commerciale e di comunicazione assume un ruolo centrale.

Il Napoli oggi non può più essere soltanto osservato come una società calcistica. Sarebbe una lettura vecchia, romantica, certamente insufficiente della realtà. Il Napoli è ormai un asset identitario, un marchio che lavora per essere globale, una media platform e, sempre più, una recreational platform. In questa logica aziendale, non deve produrre soltanto risultati sportivi, ma deve creare attenzione, appartenenza, contenuti, conversazioni, engagement, consumo emotivo. La scelta dell’allenatore è una scelta di strategia aziendale. Allora le performance di campo hanno anche una valenza strategica. Se si legge il mission statement del Napoli in quest’ottica, (audience internazionale, entertainment, brand equity, notorietà e loyalty), allora la squadra non può essere valutata soltanto per il risultato sportivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per il Napoli la scelta dell’allenatore è una scelta di brand

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