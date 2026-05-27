Il mondo della ristorazione si concentra spesso su sapori intensi, riduzioni e gusti forti, mentre si chiede cosa accadrebbe se il gusto fosse invece costruito, anziché già pronto. Questa riflessione è stata avanzata da uno chef noto, che ha pensato a un approccio diverso alla creazione dei piatti, puntando sulla sapidità come elemento fondamentale e linguaggio gastronomico. La domanda rimane aperta, senza risposte definitive o sperimentazioni ufficiali.

C’è una domanda che il mondo della ristorazione continua a rimandare mentre rincorre intensità, riduzioni e sapori sempre più spinti: cosa succederebbe se il gusto lo costruissimo invece di trovarlo già pronto? Francesco Apreda questa domanda se l’è posta molto tempo fa. E da allora continua a rispondere, piatto dopo piatto, menu dopo menu, con una coerenza rara in una cucina contemporanea spesso ossessionata dalla novità più che dalla direzione. Il suo laboratorio è Idylio by Apreda, il ristorante ospitato all’interno del Pantheon Iconic Rome Hotel, a pochi passi dal Pantheon. Aperto nel 2019 e premiato con una stella Michelin dopo pochi mesi, oggi appare soprattutto come il punto di sintesi di un percorso personale costruito su tanti viaggi, ma anche su stratificazioni culturali e gastronomiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La sapidità come linguaggio gastronomico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Filosofia del gusto gastronomico tra identità e tradizione

Notizie e thread social correlati

Percorso gastronomico ’Territori’: la Toscana incontra le DolomitiUn nuovo percorso gastronomico intitolato ’Territori’ mette in mostra la collaborazione tra chef toscani e delle Dolomiti.

La Romagna unita nel viaggio gastronomico della "bella brigata": un progetto itinerante tra vini e ristorantiNella regione romagnola si svolge un progetto itinerante che mette in mostra i vini e i ristoranti locali.

Si parla di: Oltre il sale | La sapidità come linguaggio gastronomico; I vini bianchi italiani? All'estero sono ancora sottovalutati. E il motivo è prima di tutto linguistico.

Esaltatori di sapidità: perché evitarli e come proteggere la saluteScopri perché è importante evitare gli esaltatori di sapidità e quali alternative naturali possono migliorare il tuo benessere. Introduzione Cosa sono gli esaltatori di sapidità e come funzionano I ... msn.com