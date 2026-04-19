La Romagna unita nel viaggio gastronomico della bella brigata | un progetto itinerante tra vini e ristoranti

Da ravennatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione romagnola si svolge un progetto itinerante che mette in mostra i vini e i ristoranti locali. L'iniziativa coinvolge diversi esercizi e produttori, unendo le realtà del territorio in un percorso dedicato alla cucina e alla cultura locale. L’obiettivo è raccontare la Romagna attraverso le esperienze di chi la vive quotidianamente, offrendo un itinerario che unisce sapori, tradizioni e creatività.

Raccontare un intero territorio attraverso la creatività di chi lo vive e lo lavora ogni giorno, unendo il cuore della Romagna in un viaggio gastronomico e culturale unico. È questo lo spirito di “Romagna: ecco una bella brigata”, l'innovativo progetto itinerante ideato da Fausto Fratti che vede.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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