La Romagna unita nel viaggio gastronomico della bella brigata | un progetto itinerante tra vini e ristoranti

Nella regione romagnola si svolge un progetto itinerante che mette in mostra i vini e i ristoranti locali. L'iniziativa coinvolge diversi esercizi e produttori, unendo le realtà del territorio in un percorso dedicato alla cucina e alla cultura locale. L’obiettivo è raccontare la Romagna attraverso le esperienze di chi la vive quotidianamente, offrendo un itinerario che unisce sapori, tradizioni e creatività.

Raccontare un intero territorio attraverso la creatività di chi lo vive e lo lavora ogni giorno, unendo il cuore della Romagna in un viaggio gastronomico e culturale unico. È questo lo spirito di “Romagna: ecco una bella brigata”, l'innovativo progetto itinerante ideato da Fausto Fratti che vede.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate “Ecco una bella brigata”: tre giovani coppie di ristoratori e sei vignaioli in un progetto itineranteRaccontare un intero territorio attraverso la creatività di chi lo vive e lo lavora ogni giorno, unendo il cuore della Romagna in un viaggio... Sei mani e sei cantine, la Romagna si mette a tavola: ecco la rivoluzione della "bella brigata" che unisce le giovani eccellenze localiRaccontare un intero territorio attraverso la creatività di chi lo vive e lo lavora ogni giorno, unendo il cuore della Romagna in un viaggio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata del Made in Italy: il 21 e 22 aprile a Rimini evento formativo sulla sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili; La Romagna unita nel viaggio gastronomico della bella brigata: un progetto itinerante tra vini e ristoranti; Lo Sport paralimpico nella società moderna, venerdì 17 aprile il convegno a Cervia; Gli Ambulatori che assistono gli ex esposti ad amianto al centro della nuova puntata di ‘Senza Ricetta’, disponibile su LepidaTV. La Romagna unita nel viaggio gastronomico della bella brigata: un progetto itinerante tra vini e ristorantiUn tour fra tipicità cucinate in assoluta condivisione per dar vita a menu unici e irripetibili abbinati a ottimi vini ... ravennatoday.it ‘Incubatori’ in rete: La Romagna unita per aiutare l’imprenditorialitàNasce la rete degli incubatori romagnoli. La Camera di Commercio guida la nuova associazione temporanea di scopo (Ats) dedicata al bando regionale sull’innovazione: per la prima volta la Romagna ... ilrestodelcarlino.it Si chiude segnata da una soddisfazione generale la partecipazione dell’Emilia-Romagna a VINITALY 2026, la manifestazione di riferimento per il comparto vitivinicolo. Regione Emilia-Romagna facebook