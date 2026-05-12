A Montemurlo si è spento sabato 9 maggio Lamberto Breschi, ex assessore locale, all’età di 87 anni. La sua morte è avvenuta nella sua abitazione al Mulino dopo una malattia. La notizia arriva a pochi giorni dalla perdita della moglie. La comunità si prepara a ricordarlo per il ruolo ricoperto nel settore pubblico e per il legame con il territorio.

Montemurlo, 12 maggio 2026 – Montemurlo piange la scomparsa di Lamberto Breschi, morto sabato 9 maggio, all’età di 87 anni nella sua casa al Mulino, a Montemurlo, dopo una malattia. Breschi è stato a lungo impegnato in politica. Nel 1970 è stato consigliere nella lista Pci-Psi con il sindaco Renzo Micheloni. Nel 1975, sempre con Micheloni, è assessore supplente per il Psi, mentre nel 1980 è delegato assessore con incarico di vice-sindaco sotto la guida del sindaco Paolo Pieraccini. Lamberto Breschi ha lavorato alla Confartigianato di Fornacelle, era vedovo (la moglie Giuliana è morta pochi giorni fa) e aveva due figli, Michela e Federico. La sua grande passione era lo sport e si è impegnato per la promozione del calcio tra le giovani generazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio all’ex assessore Lamberto Breschi. Aveva perso la moglie da pochi giorni

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