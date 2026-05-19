In un commento recente, un esperto di ciclismo ha dichiarato che attualmente nessuno avrebbe battuto Filippo Ganna in una gara, nemmeno il belga Evenepoel. L'analisi si concentra sulla superiorità del ciclista italiano, ritenendo che anche un corridore di livello internazionale come Evenepoel avrebbe avuto poche possibilità di vittoria. Inoltre, si è parlato di Pellizzari, che secondo l'interlocutore è ancora in attesa di salire sul podio e non ha ancora raggiunto i risultati sperati.

FILIPPO GANNA INARRIVABILE. Oggi secondo me non lo batteva neanche Evenepoel. E torno sempre al discorso che il belga avrebbe fatto meglio a venire al Giro piuttosto che fare il Tour. Filippo ha fatto una prestazione eccezionale, si è visto il miglior Ganna. Era andato forte anche nelle tappe precedenti, lavorando tanto per Bernal e Arensman. Secondo me oggi è andato anche oltre le più rosee aspettative, il percorso gli piaceva, era una cronometro per specialisti. Ed è così che dovrebbero essere sempre le cronometro dei Grandi Giri, secondo me. LE RIVELAZIONI DI OGGI. Gee e O’Connor sono andati forte. Io Arensman non lo vedo da podio. Ha fatto una cronometro eccezionale, ma credo sia più da top5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Oggi neanche Evenepoel avrebbe battuto Ganna. Pellizzari è ancora da podio”

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