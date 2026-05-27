Il presidente del Senato e il ministro della Cultura hanno aperto oggi a Palazzo della Minerva l’esposizione del “Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini”, dipinto di Caravaggio acquisito dallo Stato italiano a marzo. La mostra presenta l’opera proveniente da una collezione privata e resterà aperta al pubblico fino a fine mese. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di diverse autorità e rappresentanti culturali.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno inaugurato oggi, a Palazzo della Minerva, l’esposizione del “Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini”, l’opera di Caravaggio acquisita dallo Stato italiano nel marzo scorso. “Si tratta di una delle poche opere di Caravaggio in cui ritrae una persona”, spiega il presidente La Russa, ammettendo che “pur non essendo un grande intenditore, io colgo è la modernità. Sembra quasi sia stato fotografato da un paparazzo mentre era intendo a dire non mi fotografare”. “Rispetto ai ritratti a cui siamo abituati”, continua ancora la seconda carica dello Stato,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Russa e Giuli inaugurano esposizione ritratto Barberini di Caravaggio

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