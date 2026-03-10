Lo Stato compra Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio Giuli firma per 30 milioni di euro | Capolavoro

Lo Stato italiano ha comprato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio, uno “straordinario capolavoro, di eccezionale importanza” secondo il ministro della Cultura Alessandro Giuli. L’acquisto, concluso per la cifra di 30 milioni di euro al termine di una lunga trattativa, rappresenta uno degli investimenti più rilevanti mai sostenuti dal nostro Paese per un’opera d’arte. Quanto è costato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio Le parole del ministro Giuli sul Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio Dove sarà possibile ammirare il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio Quanto è costato il Ritratto di Maffeo Barberini di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

