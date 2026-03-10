Lo Stato ha comprato un Caravaggio Giuli firma il mega assegno | la trattativa sul Ritratto di Maffeo Barberini e dove si può visitare

Il Ministero della Cultura ha annunciato l’acquisto del “Ritratto di Maffeo Barberini”, un’opera di Caravaggio, per 30 milioni di euro. La trattativa si è conclusa con la firma di un assegno da parte di Giuli. L’opera sarà accessibile al pubblico in un museo ancora da specificare. La notizia riguarda l’acquisizione di un importante dipinto dall’artista italiano.

Il Ministero della Cultura ha ufficializzato oggi l'acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, opera di Caravaggio, per 30 milioni di euro. Si tratta di uno degli investimenti più consistenti mai sostenuti dallo Stato italiano per una singola opera d'arte. Il ministro Alessandro Giuli ha firmato l'atto di acquisto alla presenza del direttore generale dei Musei Massimo Osanna, del direttore delle Gallerie Nazionali Thomas Clement Salomon e del notaio Luca Amato. Una volta completato l'iter amministrativo, il dipinto entrerà stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini a Roma. Oltre un anno di trattative e una mostra da 450mila visitatori.