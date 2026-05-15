Roma asse Dybala-Malen | Ryan Friedkin stringe per il rinnovo

A Roma, i dirigenti lavorano intensamente per rinnovare il contratto di alcuni giocatori chiave dell’attacco. In particolare, si concentra l’attenzione su due attaccanti che rappresentano il reparto offensivo della squadra, con incontri e trattative in corso. La società sta cercando di definire gli accordi prima dell’apertura della prossima stagione, mentre il tecnico riceve garanzie per la composizione dell’organico. Le discussioni riguardano soprattutto aspetti economici e durata del contratto.

La Roma accelera per blindare il proprio futuro offensivo e consegna a Gian Piero Gasperini le certezze necessarie in vista della prossima stagione. I vertici del club capitolino hanno ufficialmente aperto le trattative per il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, mentre è contemporaneamente scattato l’ obbligo di riscatto per Donyell Malen, il cui cartellino viene rilevato a titolo definitivo per una cifra fissata a 25 milioni di euro. I contatti tra il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin e l’agente del fantasista argentino, Carlos Novel, proseguono senza sosta da diversi giorni, come confermato dall’ultimo colloquio telematico andato in scena mentre il procuratore si trovava a Madrid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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TORINO - ROMA CON LA COPPIA DYBALA - MALEN! LA PUNTA GIUSTA PER LA ROMA DOVE POSSONO ARRIVARE

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