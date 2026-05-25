La gioia di Paulo Dybala per la Champions della Roma | Un traguardo meritato ma questa deve essere la normalità

L’attaccante della Roma ha annunciato sui social di aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Ha definito il risultato un traguardo meritato e ha aggiunto che questa deve diventare la normalità. La squadra ha ottenuto la qualificazione matematica, secondo quanto comunicato. La notizia è stata condivisa pubblicamente oggi, 25 maggio 2026. Dybala ha espresso soddisfazione senza ulteriori dettagli sul percorso stagionale o sui piani futuri.

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha celebrato la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League attraverso un caloroso messaggio pubblicato oggi, lunedì 25 maggio 2026, sui propri canali social ufficiali. La Joya ha voluto commentare l’esito dell’ultimo turno di campionato che ha sancito il raggiungimento dell’ambizioso traguardo continentale da parte della formazione guidata in panchina dal tecnico Gian Piero Gasperini. Il fantasista argentino ha tracciato un bilancio complessivo dell’annata, descrivendola come una stagione intensa, caratterizzata da forti emozioni, passaggi calcistici complessi ma coronata da grandissime gioie collettive per tutto l’ambiente giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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