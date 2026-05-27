La Roma stringe i tempi per i rinnovi dei big | intese a un passo per blindare Dybala e Pellegrini

La Roma sta accelerando i negoziati per il rinnovo di contratto di Dybala e Pellegrini, con intese vicine alla firma. Le trattative sono in fase avanzata e si concentrano sulla definizione degli accordi per prolungare l'impegno dei due giocatori. Nessun dettaglio sui termini economici è stato comunicato pubblicamente. La società sta lavorando per chiudere le trattative nel minor tempo possibile, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali al momento.

La Roma ha avviato le grandi manovre per blindare i propri elementi più rappresentativi in vista dei prossimi impegni agonistici, registrando importanti passi in avanti sul fronte dei rinnovi contrattuali di due colonne portanti dello spogliatoio. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta, la dirigenza capitolina ha impresso una netta accelerazione ai dialoghi per definire il futuro del fantasista argentino Paulo Dybala e del centrocampista azzurro Lorenzo Pellegrini. Le negoziazioni, condotte con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di competitività della rosa con la sostenibilità finanziaria del club, sono entrate in una fase caldissima che potrebbe condurre a un annuncio formale nel giro di pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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