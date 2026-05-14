Roma Friedkin apre ai rinnovi di Dybala e Pellegrini

Ryan Friedkin ha annunciato l’intenzione di rinnovare i contratti di Dybala e Pellegrini, giocatori chiave per la squadra di calcio di Roma. La società ha comunicato di aver avviato le trattative per prolungare gli accordi con entrambi i calciatori. Nessun dettaglio è stato ancora reso pubblico riguardo alle tempistiche o alle cifre delle operazioni. La decisione di Friedkin si inserisce nel progetto di rafforzamento della rosa in vista delle prossime competizioni.

Ryan Friedkin prende in mano le redini del futuro della Roma, manifestando una chiara volontà di blindare i pilastri della rosa giallorossa. Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Assogna ai microfoni di Manà Manà Sport, la proprietà americana avrebbe mostrato un’importante apertura per i rinnovi contrattuali di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, pronti a prolungare il loro legame con la Capitale. La giornata odierna segna un passaggio cruciale per la definizione della strategia sportiva del club: per la serata di oggi, infatti, è stato fissato un confronto diretto tra i vertici dirigenziali e Carlos Novel, il procuratore che cura gli interessi dell’attaccante argentino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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