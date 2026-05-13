Roma rientro Pellegrini e Dovbyk | Gasperini sorride

La Roma ha recuperato Pellegrini e Dovbyk, due giocatori chiave tornati in gruppo in vista delle partite decisive della stagione. La presenza di entrambi permette all’allenatore di scegliere tra diverse soluzioni per le prossime sfide, offrendo una maggiore flessibilità in attacco e a centrocampo. La squadra si prepara così ad affrontare le ultime gare con maggiori possibilità di scelta, in un momento cruciale del campionato.

La Roma ritrova i suoi pezzi pregiati nel momento più delicato della stagione, regalando a Gian Piero Gasperini una doppia opzione fondamentale per il rush finale. Durante la sessione di allenamento odierna al centro sportivo di Trigoria, sia Lorenzo Pellegrini che Artem Dovbyk hanno ripreso a lavorare regolarmente con il resto dei compagni, superando i rispettivi problemi fisici che li avevano costretti ai margini nelle ultime settimane. Il recupero dei due calciatori rappresenta un’iniezione di qualità e carisma per il gruppo giallorosso, impegnato a blindare gli obiettivi stagionali nelle ultime due partite di campionato. Il rientro in gruppo è avvenuto sotto lo sguardo attento dello staff tecnico, che ha visto il capitano e il centravanti ucraino partecipare attivamente a tutta la fase tattica della seduta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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