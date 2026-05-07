Roma idea scambio Dovbyk-Piccoli | Gasperini cambia l’attacco

La Roma sta valutando un scambio tra Dovbyk e Piccoli, con Gasperini che ha deciso di modificare l’attacco. La società ha in programma di riorganizzare la rosa per migliorare le prestazioni offensive. La trattativa è ancora in fase di discussione e non ci sono conferme ufficiali, ma l’attenzione rimane puntata su questa possibile mossa. La strategia si inserisce in un quadro di cambiamenti già avviati dal tecnico.

La Roma prepara una vera e propria rivoluzione nel proprio reparto avanzato, partendo dalla gestione del caso Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Leggo, la dirigenza giallorossa starebbe seriamente valutando l’ipotesi di uno scambio di prestiti con l’Empoli che coinvolgerebbe il centravanti ucraino e l’italiano Roberto Piccoli. L’operazione nasce dall’esigenza di trovare una nuova sistemazione all’ex Girona, il cui feeling tattico con Gian Piero Gasperini non è mai sbocciato, portandolo ai margini del progetto tecnico ben prima che la sfortuna fisica facesse il resto. Dovbyk paga le assenze. Il calvario della punta ucraina è rappresentato da un’assenza dai campi che dura ormai da mesi.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Roma, Gasperini fa il mercato: anche Dovbyk in uscitaCon l’acquisizione dei pieni poteri tecnici, Gian Piero Gasperini ha iniziato a tracciare i confini della Roma che verrà, ribaltando di fatto le... Roma, ansia Celik ma Gasperini ritrova Dovbyk e KonéIl successo di Bologna lascia in eredità a Gian Piero Gasperini una nuova preoccupazione sul fronte infermeria. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Roma Malen svolge lavoro personalizzato | le ultime sulle sue condizioni Su Pellegrini Dovbyk e Zaragoza. Scambio Dovbyk-Piccoli: la nuova clamorosa idea di Roma e FiorentinaScambio Dovbyk Piccoli - Roma e Fiorentina starebbero valutando un possibile scambio tra centravanti in vista della ... fantamaster.it Leggo - Roma e Fiorentina a caccia di punte, si valuta uno scambio tra Dovbyk e PiccoliRoma e Fiorentina, due squadre che con ogni probabilità avranno bisogno di intervenire sull'attacco in estate, starebbero valutando un possibile intreccio di mercato. Secondo quanto riportato da Leggo ... calciomercato.com