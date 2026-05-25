La Roma torna in Champions League e prenota i milioni per i colpi richiesti da Gasperini

La Roma si qualifica per la prossima Champions League dopo sette anni di assenza. La qualificazione permette di ottenere i ricavi necessari per finanziare i trasferimenti richiesti dall'allenatore. La partecipazione al torneo europeo garantisce un ritorno nel massimo livello competitivo per il club e il suo staff tecnico. La squadra ha concluso la stagione con i punti necessari per accedere alla competizione continentale. La qualificazione è stata ufficializzata con la classifica finale del campionato.

La Roma riconquista ufficialmente un posto nella prossima Champions League dopo un’assenza durata ben sette anni, regalando al tecnico Gasperini e alla tifoseria giallorossa il ritorno nel più prestigioso palcoscenico europeo per club. Secondo le stime economiche dettagliate in un articolo de Il Messaggero, l’accesso alla competizione garantirà una base d’incasso immediata di circa 70 milioni di euro. Questa imponente cifra è il risultato della somma tra i 43,5 milioni di introiti minimi garantiti dalla qualificazione, circa 15 milioni previsti dalla biglietteria per le quattro sfide casalinghe, 5 milioni di bonus commerciali legati agli sponsor e circa 2 milioni di premi della Lega Calcio legati al piazzamento finale tra il quarto e il quinto posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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LA ROMA ANDRÀ IN CHAMPIONS PER MERITO DI RASPADORI

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