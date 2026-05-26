L’Inter ha annunciato il raduno ufficiale per la preparazione estiva, che si svolgerà a Milano tra il 14 e il 15 luglio. La squadra effettuerà poi un tour in Germania e nelle regioni oceaniche, con una serie di incontri contro squadre di queste aree. Sono previsti anche match contro il Milan e la Juventus, con date e luoghi ancora da definire. La programmazione include partite di allenamento e amichevoli per prepararsi alla prossima stagione.

L’ Inter ha definito le tappe principali della preparazione estiva per la prossima stagione agonistica, programmando il raduno ufficiale a Milano tra il 14 e il 15 luglio. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il gruppo nerazzurro si ritroverà agli ordini dello staff tecnico per sostenere i primi test fisici e avviare il lavoro atletico sul campo, sebbene l’organico risulterà inizialmente ridotto a causa delle assenze dei numerosi calciatori ancora impegnati con le rispettive selezioni nazionali nelle competizioni internazionali. Subito dopo i primi giorni di test nel capoluogo lombardo, la squadra si trasferirà all’estero per dare il via alla prima vera fase del ritiro precampionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter pianifica l’estate tra la Germania e il tour oceanico: ecco il calendario dei big match con Milan e Juve

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