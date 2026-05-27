La Roma blinda il futuro dopo la Champions | ufficiale il riscatto di Malen e il rinnovo di Hermoso mentre si avvicina D’Amico

La Roma ha confermato il riscatto di Malen e il rinnovo di Hermoso, mentre si avvicina il trasferimento di D’Amico. Queste operazioni sono state annunciate dopo la qualificazione in Champions League, segnando l’inizio della pianificazione per la prossima stagione.

La Roma ha avviato ufficialmente la programmazione per la prossima stagione agonistica blindando i suoi protagonisti sul mercato subito dopo aver festeggiato la qualificazione in Champions League. Come riportato in un articolo a firma di F. Balzani sulle colonne del quotidiano Leggo, la società capitolina ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Donyell Malen dall’ Aston Villa per 25 milioni di euro e, a stretto giro di posta, ha ufficializzato anche il rinnovo contrattuale del difensore spagnolo Mario Hermoso. Le grandi manovre ratificate nelle ultime ore rappresentano il primo passo di un profondo restyling strutturale che vedrà a breve anche l’avvicendamento nel ruolo di direttore sportivo, con l’obiettivo di consegnare all’allenatore Gian Piero Gasperini un organico pronto per il triplo impegno stagionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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