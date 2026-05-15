Roma Malen punta la Lazio | riscatto ufficiale e sogno Champions

Donyell Malen continuerà a indossare la maglia della Roma, con il riscatto ufficiale confermato. L’attaccante olandese si prepara a affrontare una partita decisiva, che potrebbe segnare una svolta nella sua esperienza nella capitale. La società ha comunicato la conclusione dell’accordo, rendendo definitiva la cessione. Ora, Malen è concentrato sulla prossima sfida, mentre i tifosi aspettano di vedere se il suo contributo potrà avvicinare la squadra all’obiettivo Champions League.

Il futuro di Donyell Malen sarà ancora a tinte giallorosse, proprio mentre l’attaccante olandese si appresta a vivere la sfida più importante della sua avventura nella Capitale. La sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia andata in scena mercoledì sera ha fatto scattare l’obbligo di riscatto da parte della Roma, formalizzando l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. Si è infatti adempiuta la seconda condizione contrattuale prevista dall’accordo, ovvero la certezza della qualificazione almeno alla prossima Europa League, che si somma al requisito del 50% delle presenze stagionali già ampiamente superato dal giocatore. Con la... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Dybala in cerca di riscatto: sarà decisivo nel derby

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