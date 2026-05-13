Il Milan ha scelto il nuovo direttore sportivo, con la decisione annunciata dalla società e riportata dalla Gazzetta. Secondo quanto riportato, la scelta ricade su D’Amico, che sarà il responsabile delle operazioni sportive per il club. La società sta procedendo con il piano di rafforzamento del reparto tecnico, in vista della stagione 2026-27. La nomina è stata confermata nelle ultime ore e riguarda il progetto a lungo termine del club.

Mancano solo due giornate alla fine della stagione della Serie A e per il Milan c'è ancora da sudare: mancano due vittorie per la Champions League e serve invertire il trend negativo (7 punti nelle ultime 8 giornate giocate). Tutti, al momento, sarebbero in bilico: Allegri, Tare, lo stesso Furlani. Gerry Cardinale potrebbe decidere di cambiare molto al termine della stagione e la qualificazione in Champions potrebbe essere determinante. Nonostante le petizioni dei tifosi rossoneri, Giorgio Furlani si starebbe muovendo per il futuro del club, provando a cambiare qualcosa a livello dirigenziale. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Tony D’Amico sarebbe il più probabile direttore sportivo del Milan per la prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuovo Direttore Sportivo del Milan, Gazzetta è sicura: “Furlani sceglie D’Amico”

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