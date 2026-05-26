Direttore Sportivo Roma D’Amico in prima fila | il Milan perde terreno

Da sololaroma.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo della Roma, D’Amico, ha partecipato attivamente alle attività della squadra, mentre il Milan continua a perdere terreno in classifica. La Roma, dopo aver vinto la Champions League, si sta già concentrando sulla pianificazione della prossima stagione. La partecipazione di D’Amico in prima fila indica un impegno diretto nelle strategie di mercato e nelle decisioni tecniche. La squadra giallorossa sembra intenzionata a rafforzarsi in vista dei prossimi impegni.

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Dopo la conquista della Champions League, la Roma è già a lavoro per programmare la prossima stagione. Il nodo direttore sportivo non è stato ancora sciolto, ma la sensazione è che la decisione definitiva sia ormai vicina. In cima alla lista della dirigenza giallorossa resta Tony D’Amico, accostato a lungo al Milan ma che oggi appare un po’ più vicino alla Capitale. D’Amico-Milan, cambia lo scenario: il ruolo di Furlani. In queste settimane, in Italia, si è acceso il valzer dei direttori sportivi. Non soltanto la Roma è alla ricerca di una nuova figura, ma anche altri club sono alle prese con importanti cambiamenti dirigenziali. La Juventus continua a monitorare la situazione di Tognozzi, mentre Milan e Roma si contendono da tempo D’Amico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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