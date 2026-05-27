La squadra di calcio terminerà la stagione domani con la fine degli allenamenti. Nei prossimi giorni sarà annunciato il nuovo direttore generale, ma il nome non sarà comunicato prima di luglio. La società ha confermato che la nomina avverrà nelle prossime settimane. I giocatori concluderanno le sessioni di allenamento e poi si prenderanno un periodo di pausa prima dell'inizio della nuova stagione.

Per la Robur sono gli ultimi giorni di lavoro: domani arriverà, per Somma e compagni, il tradizionale ‘rompete le righe’. I bianconeri andranno quindi in vacanza per darsi appuntamento, almeno quelli che proseguiranno l’avventura sulla pietra serena, a luglio, quando inizierà il ritiro di preparazione estiva (che sarà a Siena, come già annunciato dal direttore sportivo, Simone Guerri ). Per il diesse, così come per mister Voria, il lavoro, invece, si intensificherà proprio adesso. Se la costruzione della nuova Robur partirà da una base solida e di qualità, data la conferma di molti elementi protagonisti dell’annata sportiva appena conclusa, la rosa andrà innestata con più di un elemento di spessore (dalla cintura in su, che possa fare la differenza: l’obiettivo dichiarato, stavolta, è vincere il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur avrà un direttore generale. Ma il nome verrà svelato solo a luglio

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