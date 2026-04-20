Il consiglio di amministrazione della banca ha approvato gli assetti di governo societario per il triennio 2026-2028. Tra i membri confermati nel ruolo di direttore generale figura Vittorio Sorge, mentre Francesco Acito ricopre il ruolo di condirettore generale. La decisione riguarda la struttura di vertice dell'istituto bancario e la distribuzione delle responsabilità all’interno del management.

Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) ha definito gli assetti di governo societario per il triennio 2026-2028. In tale ambito, sono stati costituiti i seguenti comitati endoconsiliari: Comitato Rischi, presieduto da Giuseppe Abatista e composto da Caterina Luisa Appio e Candida Bussoli; Comitato Esg, presieduto da Lucia Forte e composto da Rosa Calderazzi e Valeria Stefanelli; Comitato Esecutivo, di nuova costituzione, presieduto da Luigi Montemurro e composto da Giovanni Rosso e Giuseppe Tammaccaro. Alla carica di vicepresidente è stata nominata Rosa Calderazzi. Nel corso della stessa seduta, il cda ha nominato Vittorio Sorge direttore generale e Francesco Paolo Acito condirettore generale.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bppb, Vittorio Sorge direttore generale e Francesco Acito condirettore generale

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