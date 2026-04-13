Università Dante Alighieri per il nuovo direttore generale in lizza un nome noto e vicino a Falcomatà

L'Università Dante Alighieri sta procedendo con una riorganizzazione interna, sotto la guida del nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Pasquale Basilicata. Tra i punti centrali, si sta definendo la figura del nuovo direttore generale, con un nome noto e legato alla realtà locale. La selezione si inserisce in un percorso di cambiamenti che coinvolgono le strutture e le strategie dell'ateneo.

Continua la riorganizzazione dell'università per stranieri Dante Alighieri nel nuovo corso avviato dal cda di Pasquale Basilicata.Dopo l'elezione del rettore, il professore emerito e storico sardo Carlo Felice Casula, è stato nominato anche il direttore generale, reclutato attraverso il bando.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Università Dante Alighieri, nel cda Falcomatà c'è ma la Metrocity noL'ex sindaco siede nel consiglio con diritto di voto perché designato dal consorzio e ancora in carica, ma nei fatti la Città Metropolitana non è...