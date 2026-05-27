La riunione della discordia deciso dopo un incontro | nuove indiscrezioni perché Belen è stata esclusa dall' Isola

Belen Rodriguez è stata esclusa dalla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, dopo una riunione che ha generato molte discussioni. La decisione è arrivata a seguito di un incontro tra i responsabili del programma, senza la sua presenza. La showgirl avrebbe dovuto tornare in Honduras, dove aveva iniziato la carriera televisiva nel 2008, ma ora questa possibilità è stata annullata. La conferma dell’esclusione non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni circolano da giorni.

Il ritorno di Belen Rodriguez alle origini, lì dove tutto ebbe inizio nel 2008, sembrava ormai un capitolo già scritto della prossima stagione televisiva. Invece, a pochi mesi dal debutto dell’Isola dei Famosi 2026, lo scenario è radicalmente mutato. La conduzione della showgirl argentina è. 🔗 Leggi su Today.it

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