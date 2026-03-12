Il Milan si prepara a tornare in Champions League e questa qualificazione potrebbe portare un rilevante introito alla squadra. La partecipazione alla competizione europea, infatti, comporta un premio economico che si aggiunge ai ricavi derivanti da diritti televisivi e sponsorizzazioni. La società calcistica milanese sta monitorando attentamente i numeri che potrebbero arrivare con la qualificazione, considerata fondamentale per il bilancio stagionale.

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta una previsione dei ricavi del Milan in caso di qualificazione in Champions League. Il quarto posto è l'obiettivo dichiarato di Allegri da tutta la stagione, ma dietro all'ambizione sportiva c'è un chiaro valore economico. Tornare nella massima competizione europea garantirebbe al Diavolo un incasso minimo di 6570 milioni, contando, oltre ai soldi provenienti dalla Uefa, anche le entrate di stadio, merchandising e bonus commerciali. L'ultima partecipazione del Milan in Champions League è stata nella stagione 20242025. In quell'occasione i rossoneri si sono fermati ai playoff contro il Feyenoord, ma, nonostante la precoce eliminazione, nelle casse di Via Aldo Rossi sono comunque entranti 61,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la Champions vale oro: ecco quanto incasserà il Diavolo tornando in Europa

Milan, ecco quanto incasserà prestiti in estateIl Milan si prepara a un'estate decisiva per la crescita della squadra: una gestione mirata dei prestiti sta generando un tesoretto stimato intorno...

Quanto vale la qualificazione agli ottavi di Champions: ecco l'importoDomani, mercoledì 28 gennaio, si chiuderà la fase a gironi di Champions League con tutte le partite in programma in contemporanea alle ore 21:00.

