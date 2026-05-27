La riforma Schillaci sulla medicina di base non è stata approvata dal Parlamento. La proposta prevedeva modifiche alle modalità di accesso e organizzazione dei servizi sanitari di primo livello, ma non ha superato l’esame delle camere. La proposta, arrivata a circa venti pagine, è stata discussa senza ottenere il via libera definitivo. La legge non è stata convertita in legge e quindi non entra in vigore. La mancata approvazione lascia invariati gli attuali sistemi di assistenza primaria.

Ho letto con attenzione la ventina di pagine della riforma Schillaci sulla medicina di base per grandi e per bambini che ha lo scopo di “promuovere un dibattitto democratico e trasparente sulla migliore definizione di una nuova regolamentazione che il governo ritiene necessaria per realizzare gli obiettivi stabiliti nel Pnrr e per impiegare le connesse risorse”. Credo sia un gol mancato avendo avuto il tempo, e forse l’esperienza per fare di più e meglio ad esempio avendo affrontato, e dimenticato da ogni punto di vista, l’esperienza drammatica del Covid. Ma cerchiamo di andare per passaggi chiave. Prima del tiro in porta che probabilmente dovrà affrontare discussioni, se non voti di fiducia, per essere approvata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La riforma Schillaci sulla medicina di base, un gol mancato. Ecco perché

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