In questi mesi di discussioni intorno alla proposta di riforma della medicina di base, si sono sollevate preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze per i cittadini. Secondo alcuni esperti, i cambiamenti in programma potrebbero portare molti pazienti a rivolgersi più frequentemente alle strutture private per le cure di medicina generale. La questione resta al centro del dibattito pubblico, con opinioni contrastanti sui possibili effetti della riforma.

“In questi mesi di discussioni intorno alla proposta di riforma della medicina di base ho cominciato a sospettare che i giovani medici non siano così scontenti di diventare dipendenti del Ssn: un orario definito che permette una vita oltre il lavoro, l’organizzazione che non grava sulle loro spalle, meno stress nell’affrontare l’aumento costante dei pazienti pro-capite e quello del carico di lavoro dovuto all’innalzamento dell’età media della popolazione e dalla cronicizzazione di patologie prima letali in pochi mesi. La fuga dalla medicina generale verso altre specializzazioni preoccupa. Perciò ho messo in discussione le mie convinzioni”....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma Schillaci, così i pazienti rischiano di rivolgersi al privato anche per la medicina generale

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