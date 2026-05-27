La ricostruzione della rosa Il ds Stefanelli concentrato sulla retroguardia azzurra
Il direttore sportivo Stefanelli sta lavorando alla ricostruzione della rosa dell’Empoli, con particolare attenzione alla difesa. La retroguardia è stata ridotta a causa della fine dei prestiti e della scadenza dei contratti di alcuni giocatori. La squadra ha bisogno di rinforzi per coprire le posizioni difensive rimaste scoperte dopo il termine della stagione precedente. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata sui nuovi acquisti o sui movimenti di mercato.
EMPOLI Parte fondamentale della ricostruzione della rosa dell’Empoli, affidata al direttore sportivo Stefano Stefanelli, sarà quella relativa alla retroguardia azzurra, rimasta molto scarna in virtù di un fine stagione che significa la fine del prestito, o la scadenza del contratto. Ad oggi, pur in vista di un mercato che deve ancora iniziare, l’Empoli conta in rosa solo sei membri deputati alla difesa, non solo insufficienti numericamente in vista di un campionato tosto come quello cadetto, ma anche necessari di figure di riferimento e di esperienza ‘alla Lovato’, che tornerà alla Salernitana dopo la conclusione del periodo di prestito. Il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
La strategia per il mercato: acquisti funzionali e giovani da valorizzare. il piano col ds Giorni per potenziare l’attacco. Il Montevarchi riparte da Marmorini: "Spina dorsale della rosa da mantenere»Il Montevarchi ha confermato Simone Marmorini come allenatore, considerando il suo ruolo come parte centrale della rosa.
Corriere dello Sport – “Calhanoglu al Galatasaray? È concentrato sulla lotta scudetto Inter”: la verità dell’agente spazza via le voci della TurchiaL'agente di Calhanoglu ha smentito le voci secondo cui il calciatore si trasferirebbe al Galatasaray nella prossima stagione.