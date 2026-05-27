la ricostruzione della rosa il ds stefanelli concentrato sulla retroguardia azzurra

Notizia in breve

Il direttore sportivo Stefanelli sta lavorando alla ricostruzione della rosa dell’Empoli, con particolare attenzione alla difesa. La retroguardia è stata ridotta a causa della fine dei prestiti e della scadenza dei contratti di alcuni giocatori. La squadra ha bisogno di rinforzi per coprire le posizioni difensive rimaste scoperte dopo il termine della stagione precedente. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata sui nuovi acquisti o sui movimenti di mercato.