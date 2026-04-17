L'agente di Calhanoglu ha smentito le voci secondo cui il calciatore si trasferirebbe al Galatasaray nella prossima stagione. La fonte ha affermato che il centrocampista è concentrato sulla lotta per lo scudetto con la sua squadra attuale. La notizia, diffusa dal Corriere dello Sport, ha attirato l'attenzione ma non ci sono conferme ufficiali riguardo a un possibile trasferimento in Turchia.

2026-04-15 08:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: MILANO – Calhanoglu al Galatasaray nella prossima stagione. In Turchia ne sono certi. Come ne erano certi la scorsa estate. Le nuove voci, però, hanno spinto a intervenire Stipic, agente del centrocampista nerazzurro. « Hakan è sotto contratto con l’Inter fino al 2027 ed è molto felice. Speculazioni su un suo possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray, né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c’è stata una concreta richiesta o sondaggio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Calhanoglu al Galatasaray? È concentrato sulla lotta scudetto Inter”: la verità dell’agente spazza via le voci della Turchia

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