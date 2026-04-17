Corriere dello Sport – Calhanoglu al Galatasaray? È concentrato sulla lotta scudetto Inter | la verità dell’agente spazza via le voci della Turchia
L'agente di Calhanoglu ha smentito le voci secondo cui il calciatore si trasferirebbe al Galatasaray nella prossima stagione. La fonte ha affermato che il centrocampista è concentrato sulla lotta per lo scudetto con la sua squadra attuale. La notizia, diffusa dal Corriere dello Sport, ha attirato l'attenzione ma non ci sono conferme ufficiali riguardo a un possibile trasferimento in Turchia.
2026-04-15 08:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: MILANO – Calhanoglu al Galatasaray nella prossima stagione. In Turchia ne sono certi. Come ne erano certi la scorsa estate. Le nuove voci, però, hanno spinto a intervenire Stipic, agente del centrocampista nerazzurro. « Hakan è sotto contratto con l’Inter fino al 2027 ed è molto felice. Speculazioni su un suo possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray, né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c’è stata una concreta richiesta o sondaggio.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie correlate
Rinnovo Calhanoglu, la strategia dell’Inter tra le richieste dell’agente Stipic e le sirene turche del Galatasaraydi Lorenzo VezzaroRinnovo Calhanoglu: il piano per il prolungamento fino al 2029: la dirigenza chiede un sacrificio sull’ingaggio attuale Il futuro...
Mercato Inter, irrompe l’agente di Calhanoglu: «In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99%. Vi svelo i retroscena dell’affare…»di Francesco AlipertaMercato Inter, l’agente di Calhanoglu annuncia la cessione del centrocampista turco: ecco le parole e tutti i dettagli Il futuro...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Calhanoglu al Galatasaray? È concentrato sulla lotta scudetto Inter: la verità dell’agente spazza via le voci della Turchia; Barella, Calhanoglu, Thuram e Dumfries: perché i senatori dell’Inter sono tornati decisivi per la corsa scudetto; Inter, il gol di Calhanoglu vale lo scudetto (il Napoli ha il 10% di possibilità). Il futuro ct dell'Italia pescherà da una pozzanghera; Inter, rebus Calhanoglu: sarà addio o rinnovo?.
MARCOS ALONSOLo stop di Eriksen cambia i piani di mercato. Il croato può rientrare nel giro per Hakimi ma interessa anche Van de Beek. E arriva la telefonata del procuratore di Calhanoglu ... corrieredellosport.it
Il centrocampista dell'Inter ha svolto gli esami del caso presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: i dettagliL’ex Sassuolo deve convincersi a trasferirsi a Istanbul, mentre in Turchia sono anche convinti che il Galatasaray possa tornare alla carica già a gennaio per Hakan Calhanoglu. Improbabile che l’ipotes ... corrieredellosport.it
Corriere della Sera. . Il capo del Pentagono Pete Hegseth è finito al centro di una polemica in Rete dopo aver citato - apparentemente senza riconoscerlo - un falso versetto sacro tratto, in realtà, dal film Pulp Fiction, mentre guidava una funzione di preghiera al facebook
Libano, Casa Bianca, Hormuz. Sul Corriere, il racconto dei confini - anche politici - di questa guerra folle lo abbiamo grazie al gran lavoro che stanno facendo @martaserafini @viviana_mazza e @GretaPrivitera. Bello leggerle. x.com