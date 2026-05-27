La religione delle Big Tech e l’enciclica di papa Leone

Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, dedicandola all’intelligenza artificiale. La comunicazione affronta il ruolo della tecnologia nel mondo moderno, un argomento insolito rispetto alla tradizione papale, che di solito si concentra su questioni spirituali e morali. La scelta ha suscitato reazioni diverse tra i fedeli e gli osservatori, mentre l’enciclica analizza i rischi e le opportunità legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Papa Leone XIV dedica la prima enciclica del Pontificato all’intelligenza artificiale. Tema alquanto fuori registro se si sta all’essenza del suo mestiere, che è quella di custodire la Tradizione cattolica e testimoniare Gesù e, si sanctus, oret, come recita il detto. Rischio di cui il Papa è consapevole, così spiega che il documento riecheggia quello del suo predecessore Leone XIII, il quale nella Rerum novarum, che generò la dottrina sociale della Chiesa, a quanti obiettavano la Chiesa non dovesse occuparsi di questioni mondane, ma solo “di comunicare un messaggio di vita eterna, egli rispondeva con realismo e sapienza che l’annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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