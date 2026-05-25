‘Magnifica Humanitas’ la prima enciclica di Papa Leone

Da tv2000.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sulla scia di Leone XIII, il Papa dell’enciclica sociale Rerum Novarum, Leone XIV scrive un’enciclica sociale che affronta la sfida contemporanea dell’intelligenza artificiale. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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