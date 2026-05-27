La rapina a Stroili Como
La sera del 23 aprile, un gruppo di uomini ha fatto irruzione nell’oreficeria al Bennet di Tavernola. I rapinatori sono entrati armati e hanno minacciato i clienti e il personale. Dopo aver arraffato alcuni gioielli, sono fuggiti a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e raccolto testimonianze. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.
La rapina la sera dello scorso 23 aprile nell’oreficeria al Bennet di Tavernola. Il gruppo di malviventi con il volto coperto da passamontagna aveva rapinato 109 pezzi di gioielleria per un valore di 96mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Rapina al Bennet di Tavernola
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