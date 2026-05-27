la rapina a stroili como

Notizia in breve

La sera del 23 aprile, un gruppo di uomini ha fatto irruzione nell’oreficeria al Bennet di Tavernola. I rapinatori sono entrati armati e hanno minacciato i clienti e il personale. Dopo aver arraffato alcuni gioielli, sono fuggiti a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e raccolto testimonianze. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.